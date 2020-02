El Curtcircuit portarà el 24 d'abril a la Stroika de Manresa el trap de 31 Fam

La vuitena edició del festival Curtcircuit portarà, de moment, prop de 40 actuacions confirmades en 20 concerts. Aquesta primera temporada tindrà lloc entre els mesos de març i maig en diferents sales de concerts de Catalunya que formen part de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), com la Stroika de Manresa. El festival ha convidat noms de l'escena local i internacional que apadrinaran un talent emergent per oferir una programació d'estil variat al territori català. La nova edició s'inaugurarà amb música urbana amb la presentació del nou disc de 31 Fam, una banda catalana de música trap, dancehall i reggaeton formada per sis joves de Sabadell que actuaran a la Stroika el 24 d'abril. El 2019 van publicar el seu primer disc, Tr3tze, i a Curtcircuit presentaran el seu segon àlbum del qual han avançat el senzill R.I.P. HOE. Serà una gira de 4 dates a diferents sales de concerts de Catalunya: 12 de març a Razzmatazz (Barcelona), 18 de març a La Mirona (Girona), 3 d'abril a El Clap (Mataró) i l'endemà de Sant Jordi a Manresa. El Curtcircuit també portarà a les sales catalanes les actuacions de Da Souza, Brass Against, Fundación Tony Manero, Las Bajas Pasiones, Koers...