Sallent portarà per primer cop a un escenari les músiques del Carnaval

Carnaval. Del carrer al teatre. Aquest és el títol de l'espectacle que homenatjarà les músiques pròpies de la irreverent festa en un concert que se celebrarà demà (18 h) a la Fàbrica Vella. El Carrilet, entitat que organitza el Carnaval de Sallent juntament amb l'Ajuntament, i l'Escola de Música Cal Moliner han volgut crear un espectacle a mida en el qual prendran part més d'una cinquantena de músics de totes les edats i en el qual s'interpretaran i, ocasionalment, es ballaran peces com el Ball del Maqui, el Ball de Bruixes, i el Ball de Nans, entre d'altres. Cançons que sonen pels carrers i que per primer cop es traslladaran a un escenari.

Un dels potencials que té Sallent és que la majoria de les festes populars del poble, ja sigui Carnaval o Enramades, tenen música de creació pròpia. Amb el concert de diumenge, l'objectiu ha estat unir cultura i festa per tal d'ensenyar, com remarca el director del muntatge, el músic sallentí Roger Andorrà, «un repertori únic del qual hem d'estar orgullosos». Amb uns arranjaments a mida, els alumnes estaran acompanyants en determinats moments per tots aquells sallentins que amb la seva xaranga i el seu instrument han fet sonar aquestes cançons al carrer. El concert tindrà diferents col·laboracions. Com quan s'interpreti El Pobre Carnestoltes, l'única peça de tot el repertori que té lletra pròpia. Membres de la Coral Nova Harmonia, The River Troupe Gospel i nens i nenes de Cal Moliner pujaran a l'escenari a cantar-la. Andorrà explica, a més, que «és una de les peces més especials perquè és molt coneguda però no tothom sap que és de Sallent».

El concert també inclourà temes més recents com Embruixant, Maquinant i Ball de Nans. L'objectiu, segons Andorrà, és que «el públic gaudeixi i escolti bé aquelles melodies que sempre sonen al carrer». Es repartirà un llibret on s'explica, diu Andorrà, «la història de cada peça». El preu de l'entrada és de 5 euros (Ajuntament, www.codetickets.com i taquilles, el mateix dia).