Tarda de festa en l'estrena del concert de les músiques del carnaval de Sallent

Quatre-centes persones van omplir diumenge a la tarda la Fàbrica Vella en l'estrena de l'espectacle "Carnaval. Del carrer al teatre". Els gegants del poble a banda i banda de l'escenari donaven la benvinguda al públic. Famílies senceres no es van voler perdre un muntatge inèdit que va homenatjar les músiques (i els músics) del Carnaval de Sallent i en el qual hi van participar una cinquantena d'instrumentistes de totes les edats. El concert, organitzat conjuntament per l'entitat El Carrilet (promotors del Carnaval de Sallent), l'Ajuntament de la vila i l'Escola de Música Cal Moliner va tenir a Rafa Gordillo com a mestre de cerimònies. A l'entrada, els assistents van rebre un llibret amb el programa del concert i informació de cada peça, com l'argument i la fitxa tècnica.

El concert, amb la direcció musical del sallentí Roger Andorrà va començar amb "Tot a punt" i ja des del primer tema el públic va acompanyar els músics picant de mans. Per a la interpretació d'"El pobre Carnestoltes", la única de les peces del repertori amb lletra, es van afegir un grup de cantaires a l'escenari. Les intervencions en to de sàtira del presentador van anar enllaçant els temes d'un concert que es va dividir en dues parts i que va demanar la participació activa del públic en dues cançons.

Hi havia ganes de festa tot i que era la primera vegada que les músiques del Carnaval s'escoltaven en un teatre, amb el públic assegut en butaques, i no desfilant pel carrer. A la recta final del concert les bruixes van fer acte de presència a la sala ballant una dansa davant de la primera fila de l'auditori.

Ruth Matamala, directora de l'Escola de Música Cal Moliner, no podia amagar la satisfacció: «ha estat un concert festiu i emotiu». Un dels objectius, remarcava, «era posar en relleu la riquesa de les músiques que té Sallent a través d'una altra mirada». I és el que es va fer Matamala va anunciar que el concert s'havia enregistrat i es va homenatjar el músic sallentí Jordi Fàbregas, director del CAT, assegut entre el públic: «ell fa 25 anys ja va tenir la iniciativa de fer un CD que es deia "Les músiques de Sallent", que ja no es pot trobar».