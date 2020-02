Afectacions de trànsit pel rodatge d'«Hache», dilluns a l'Anònima i a la Sagrada Família

El rodatge de nous capítols de la segona temporada de la sèrie Hache de Netflix, que du a terme la productora Weekend Studio a la capital del Bages, tornarà a provocar afectacions de trànsit a Manresa, aquest dilluns, 24 de febrer. Tornarà a ser, com dilluns passat, a l'entorn de l'antiga fàbrica de l'Anònima (on s'instal·la el centre d'operacions de l'equip) i, per primer cop, al barri de la Sagrada Família.

?De 7 a 21 h. Es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de la Dama i del carrer Llussà. El rodatge es farà a l'interior i a l'exterior de l'edifici de l'Anònima.

?Es prohibirà l'estacionament al carrer Llussà i al solar dret del car-rer Dama, tots dos vials regulats en zona blava. Es mantindrà l'estacionament del solar esquerre regulat en zona mixta (zona verda + zona blava).

?Es duran a terme talls de trànsit puntuals al carrer Puigterrà de Dalt i Flors de Maig per a l'accés i sortida de vehicles de la productora.

?De 6 a 19 h. Al barri de la Sagrada Família, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Priorat. Es prohibirà l'estacionament als carrers Priorat i Empordà.