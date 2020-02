Els Manel posen dret el Kursaal en la presentació el seu últim treball

Els Manel, divendres, van irrompre a l'escenari de la Sala Gran del Kursaal a contrallum. Arribaven a Manresa per presentar el seu cinquè disc "Per la bona gent" i al llarg de gairebé dues hores de concert van repassar gran part de la dotzena de nous temes, encadenant-ne un darrera l'altre, sense pràcticament presentar-los, deixant també espai per a cançons emblemàtiques d'altres treballs i abandonant l'escenari amb aquell posat més aviat rígid que els caracteritza, però amb un somriure als llavis i el públic, dret, aclamant-los.

No es podia demanar res més després d'un directe potent, brillant, que va entusiasmar un teatre que es va omplir amb un públic realment heterogeni.

Nou disc, directe renovat i una sonoritat que ha evolucionat però sense perdre la seva essència. I no només es notava el canvi en els temes de "Per la bona gent", sinó en la translació que van fer, a aquest nou terreny, de les cançons d'anteriors treballs que divendres no hi van faltar