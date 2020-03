L'Ametlla continua programant en espera de resoldre les mancances que té el teatre

Ara farà un any, el teatre de l'Ametlla de Merola estrenava una primavera còmoda. Després de set anys esperant les reivindicades butaques vermelles (298), l'Associació Cultural Esplai podia programar «ben asseguts». Però el teatre, reobert després de la primera fase d'obres el 2012, no està acabat. I, de moment, no hi ha cap previsió per executar el que falta de l'antic projecte de rehabilitació, com explica el president de l'entitat, Òscar Cabra. Calculen que caldria invertir-hi entre «mig milió i set-cents mil euros» per dotar-lo d'una nova climatització i d'un sostre acústic, d'un vestíbul i d'uns labavos que, ara, comparteixen amb els serveis del bar. El projecte, inicialment, preveia la reforma de tot l'edifici: teatre i bar. Però, això sí, els prop de 200 veïns d'aquesta antiga colònia tèxtil poden presumir de tenir un cicle escènic estable que atrau, sobretot, públic «de la comarca i del Bages», i que aquesta primavera arribarà a la sisena edició.

Seran sis propostes pensades perquè «tothom hi trobi l'espectacle que voldria veure», i s'ha combinat companyies professionals i amateurs. Entre les primeres, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i el manresà Jordi Purtí, que aquest cop tancaran la programació amb Desconcerto el 6 de juny. «Després de l'èxit de l'any passat amb Concerto a Tempo d'Umore», explica Cabra, «els tornem a dur. No és fàcil perquè suposa un cost important, però el públic en va sortir encantat».

El Km0 tindrà el protagonisme del grup escènic local, amb Ai,Carai!, una comèdia de Josep Maria Benet i Jornet, que es podrà veure el 18 d'abril: «Els esperen, coincidideix amb la festa de Sant Jordi».

Qui no faltarà, tampoc, és un vell conegut de l'Ametlla, Peyu, «un assidu del teatre», amb L'home orquestra, el 23 de maig. I hi tornarà Guillem Albà, el 4 d'abril, amb el seu últim espectacle, Calma!, un artista que l'Associació Cultural Esplai ja havia programat quan, diu Cabra, «encara no era tan conegut com ara».

Obrirà la programació El silenci dels telers, una obra que es va presentar aquesta setmana (vegeu Regió7 del 3 de març), impulsada per la gironellenca Maria Casellas i inspirada en el llibre homònim d'Assumpta Montellà. Serà el 28 de març. Un muntatge, diu Cabra, molt adequat per a una població com l'Ametlla: «En el llibre de Montellà, a més, van sortir com a testimonis diverses dones de la colònia». La programació, que rep el suport econòmic de diferents administracions, es completarà amb Una altra estrena, un musical de Clara Solé, provinent de la Xarxa de Teatre d'Ateneus de Catalunya, el 9 de maig, «amb cançons conegudes de tothom».