Les sales d'oci nocturn de Manresa I Berga decideixen tancar portes

Canvis minut a minut. Finalment, les sales d'oci nocturn de Manresa i Berga han decidit tancar portes i no afegir-se a la possibilitat, quan són recintes de menys de 1.000 persones, d'obrir omplint un terç com a màxim de la seva capacitat. Al Berguedà, la sala La General ha acabat cedint tot i plantejar-se obrir per a 150 persones.

Stroika, que havia de determinar aquest matí si obria dissabte, ha decidit que tancarà aquest cap de setmana: "és una situació complicada, tant per nosaltres com per al conjunt de la societat. Una situació que hem d'afrontar amb total responsabilitat. Entenem que tot i que complim la normativa per obrir, en la situació actual és millor no fer-ho per no posar en risc els clients i el personal de la sala". Avui ja estava tancada després de la suspensió del concert de Morad.

Exactament el mateix que la sala de Valldaura El Sielu. La sala, que ahir tenia previst obrir dissabte sempre pendent de l'evolució de la situació i de les mesures relatives a la prevenció del contagi del coronavirus, ha decidit, també, tancar. "Estem vivint una situació difícil però creiem que és el que hem de fer, per responsabilitat", explica Jordi Cortés, propietari de la sala.

Qui ahir ja va decidir "aturar l'activitat" durant els propers 15 dies és el Grup Ítaca, que gestiona SevenSeven i Coco Village. També romandrà tancada ÍtacaNite, al carrer del Canonge Montanyà, de Manresa.