Classes de ballet des del menjador de casa

#joemquedoacasa però continuo cantant i ballant. Aquesta és la consigna de Manresa Teatre Musical (MTM), una de les múltiples escolesde la Catalunya Central que han hagut de tancar portes per l'emergència sanitària decretada pel coronavirus. I de la mateia manresa que MTM, altres centres com gimnasos, per exemple, s'han sumat a la iniciativa d'impartir classes a través d'Instagram Live.

El ballarí i coreògraf Pablo Testa Grosbaum, director i fundador de MTM, explica que "l'experiència", que va començar ahir al menjador de casa seva amb ballet clàssic, és molt "estranya però val la pena". La gran diferència és que "jo a les classes estic molt pendent dels alumnes, dels seus moviments" i ara "em limito a mirar la càmera". Però tot sigui per superar un confinament que, en el cas del ballarins o ballarines, "quan estan 2 o 3 setmanes sense moure's, sense entrenar, sense classes, perden to muscular que és difícil de recuperar". A més de les classes en obert, l'escola ha enviat a tots els seus alumnes, de les diferents disciplines, exercicis per fer a casa.

El professorat retransmetrà en directe classes de Ballet Clàssic, dilluns, dimecres i divendres, a les 19 h; de Jazz Musical Bàsic, a les 19.30 h, els dimarts i de cant, dimarts i dijous, a les 19 h. Són obertes a tothom qui sigui seguidor de MTM a Instagram.