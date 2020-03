Joan Dausà cantarà a la dutxa per una juguesca amb els seus seguidors

Joan Dausà, que es troba preparant el seu nou disc des del confinament, va sorprendre aquest dilluns llençant un repte a través de les xarxes als seus seguidors: "Va, si aquest missatge arriba a 100 retuits, aquest dimecres al vespre faig concert des de casa. Si arriba als 200 en pijama. I a 500 a la dutxa".

Una hora més tard el missatge ja s'havia retuitejat més de 1.000 vegades. A hores d'ara aquest missatge ja suma més de 5.000 retuits. El repte llançat per Dausà ha superat totes les expectatives. Fins i tot personalitats del món de l'esport com Luis Enrique, l'ex-entrenador del Futbol Club Barcelona, també s'ha sumat a aquesta iniciativa, realitzant un retuit on reclamava el concert sota la dutxa.

Així, avui a les 9 del vespre, a través del seu compte d'Instagram (@joandausa) tothom podrà veure un concert de Joan Dausà. El músic de Sant Feliu de Llobregat va actuar a Manresa el desembre passat, al recuperat Rock'n'Reis. En un escenari, a la Stroika. Avui cantarà sota la dutxa tal com ha promès als seus seguidors?