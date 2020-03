L'Esbart Manresà dedica un vídeo a les persones que fan front a la crisi de la Covid-19

L'Esbart Manresà ha volgut dedicar un ball per a totes aquelles persones que «amb el seu esforç i dedicació, continuen treballant pel nostre benestar», expliquen al vídeo. En aquest petit fragment que dura poc més d'un minut, es pot veure els diferents membres que formen l'Esbart Manresà i que dediquen uns passos típics d'aquesta disciplina artística des de les seves llars.



Aquest, és un de molts missatges per part de diferents col·lectius que dediquen un moment a donar les gràcies a totes aquestes persones que segueixen anant a treballar per a donar un servei bàsic a la població.





