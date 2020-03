El Comitè Executiu de Ficomic ha decidit cancel·lar la 38a edició de Comic Barcelona, l'antic Saló del Còmic, que s'havia de celebrar entre el 8 i el 10 de maig a Fira Barcelona. En un comunicat emès aquest dilluns a la tarda, l'organització del certamen apunta que «estem treballant amb il·lusió en les alternatives i, tant aviat com sigui possible, us presentarem el nostre plan Z per al Comic Barcelona».