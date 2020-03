«És un moment per a la introspecció, i de gaudir de la gent que ens envolta»

? «Estem escoltant com creixen les herbes», explica en to serè Roser Oduber, confinada amb la seva família al mig del bosc. El silenci i els sons de la natura els acompanyen des de fa trenta-set anys, quan van descobrir la Catalunya central i es van instal·lar en una finca al terme de Calders. Artista reconeguda amb obra en grans institucions com la Fundació Vila Casas, des del 2008 dirigeix el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, erigit a l'entorn d'uns antics forns rehabilitats. Un espai de residència de creadors d'arreu del món i de propostes expositives que, al llarg dels anys, ha anat teixint una xarxa de promoció de l'art contemporani.

«Aquests dies havíem de tenir amb nosaltres l'artista belga Sandrine de Borman, que treballa amb l'estampació a partir de la botànica», explica Oduber: «ens va dir que venia en cotxe i es va trobar amb la frontera tancada». El CACIS acull des de fa anys artistes dels cinc continents en el marc d'un programa de residències per a la creació: «per al 2020 vam escollir cinc de la vintena de propostes que ens van arribar, tres per abans de l'estiu i dues per després. La Sandrine també ens havia de fer un taller, però ara ja no sé si podrà venir perquè té un calendari complicat».

La crisi del coronavirus també ha afectat una artista canadenca becada pel CACIS que «estava per Europa i se n'ha hagut de tornar al seu país». A més, «hi ha una noia dels Estats Units que havia de venir a fer pràctiques al juliol, ara no sabem si ho podrà fer». Les exposicions previstes també s'hauran de reubicar.

Oduber es pren aquesta aturada «com una cura d'introspecció; hem de gaudir de les persones que tenim al voltant. El planeta mereix que parem una mica ... és una cura d'humilitat». Durant la Festa Major de Manresa del 2018, Oduber va inaugurar una exposició al Cercle Artístic fruit de l'experiència dolorosa de la pèrdua del seu fill Daniel. «Va ser un salvavides», reconeix, «sempre els estaré agraïda». Hereu d'aquell projecte és el nou treball sobre «la deconstrucció» en el qual pot treballar aquests dies encara amb més intensitat. «Trasllado el sentiment personal a l'entorn i la societat», afirma: «malgrat tot, sempre sobrevivim».