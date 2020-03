Escrits per compartir el confinament

Píndoles de dietari; poemes i microcontes. Són els gèneres literaris que tres creadors de la Catalunya Central, els manresans Pep Garcia i Zulima Martínez, i el capelladí Joan Pinyol, proposen a través de les xarxes socials per «compartir» mirades i alleugerir el confinament. Des del divendres 13 de març, les xarxes s'han convertit en el nou teatre, en la nova sala de concerts, en el nou repositori de literatura, en el nou museu virtual. El sector ha escapat majoritàriament a Instagram i a Youtube, que alimenten diàriament la població amb dosi cultural. Instagram és l'espai escollit per Zulima Martínez per penjar cada vespre a Teoria del confinament un curt poema que li serveix per descarregar neguits i sentiments; i per whatsapp, de bon matí, arriben les píndoles del Diari absurd d'estar per casa, de Pep Garcia, amb una reflexió d'emocions; cap a les 11, aproximadament, i pel mateix canal, fa l'enviament del seu microconte Joan Pinyol, textos ja publicats que respiren nova vida. En un abril sense Sant Jordi, qui vulgui veure els llocs de treball dels escriptors pot entrar a @santjordiacasa. Pinyol ja hi és. La creació no s'atura.