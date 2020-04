Trobades virtuals amb Núria Picas, Núria Prades i Teresa Colom per parlar de llibres

La que hauria de ser una setmana trepidant en el món del llibre prèvia a la diada de Sant Jordi s'ha convertit en un període de calma tensa. Malgrat tot, les editorials no s'estan amb els braços creuats i el Grup 62 proposa una llarga llista de trobades virtuals amb els seus autors fins al proper diumenge 19 d'abril, entre els quals hi ha la sesrovirenca Núria Pradas, la manresana Núria Picas i l'alt-urgellenca Teresa Colom. Tota la graella d'activitats es pot consultar a keepreadingacasa.grup62.cat.

Núria Pradas va guanyar el premi Ramon Llull de novel·la amb l'obra Tota una vida per recordar. Veïna de Sant Esteve Sesrovires, va veure com el llibre sortia a la venda, però pràcticament no ha pogut promocionar-lo. Dimarts, a les 18 h, Pradas conversarà amb el llibreter Jordi Cubiró, de l'Alibri de Barcelona, per Instagram (@nuriapradas i @alibri_llibreria ).

L'escriptora també intervindrà el dijous 16 d'abril (19 h) en la tertúlia Parlem de l'ofici d'escriure, en la qual participarà una altra autora premiada enguany, Montse Barderi, que va rebre el Prudenci Bertrana per La memòria de l'aigua. Es podrà seguir pels comptes d'Instagram @mbarderi i @nuriapradas.

L'esportista manresana Núria Picas, diputada al Parlament de Catalunya i autora dels llibres Cór-rer per ser lliure i Ara o mai, explicarà com està vivint la situació actual i respondrà les preguntes dels espectadors. La trobada es farà el dimecres 15 d'abril a les 18.30 h al compte d'Instagram de la corredora, @nuriapicasoficial.

Per la seva part, el dijous dia 16, a les 18.30 h, Teresa Colom presentarà la seva novel·la Consciència en conversa amb el fotògraf Carles Mercader. La xerrada es podrà seguir des dels comptes d'Instagram @grup62_ i @carlesmercader. En aquest relat, l'escriptora de la Seu d'Urgell planteja un món en el qual les persones poden passar la seva consciència a un sistema informàtic.

Al llarg de la setmana també es podran escoltar per diversos mitjans virtuals els comentaris d'altres autors, com Sebastià Alzamora, Melcior Comes, Jordi Nopca, Gemma Ruiz, Jaume Funes, Maria Carme Roca i Toni Cruanyes. Una selecció de noms per fer menys dolorosa l'activitat prèvia a Sant Jordi.