Les millors propostes culturals d'aquest dimarts

La companyia La Calòrica, recent guardonada amb als Premis Crítica Serra d'Or 2020 per l'aportació més interessant en teatre, comparteix a partir d'aquesta setmana alguns dels seus espectacles que fins ara no es podien veure en obert. 'L'editto Bulgaro' (2012), 'Ekstraordinarnyy' (2012), 'La nau dels bojos' (2013), o 'Fairfly' (2017) són algunes de les obres que han decidit oferir online. L'escriptora Núria Pradas presentarà aquest dimarts 'Tota una vida per recordar', guanyadora del Premi Ramon Llull; el Mercat de les Flors ofereix l'espectacle 'An (El Silenci)'; i el festival Life Victoria connectarà amb el pianista Sholto Kynoc que oferirà un concert per Instagram.

El Museu Nacional de Catalunya és el protagonista aquest dimarts del concurs en línia #MuseumQuizACasa. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça www.museumquizacasa.org de 18 h a 22 h i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres proposa un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs.

Música, d'Instagram a Spotify

Al perfil d'Instagram del Festival Esperanzah! oferirà a les 19 h un concert d'Ignasi Padros, del grup barceloní Sons of Med. També a Instagram continua el Lied Festival Victoria de los Ángeles (Life Victoria), amb el seu concert diari a les 18 h. Aquest dimarts hi actuarà el pianista Sholto Kynoc. Mentrestant, L'Auditori de Barcelona ofereix a la seva llista de Spotify 'Coronalist' 17 hores de la música que havia de sonar en directe als concerts cancel·lats aquestes setmanes.

Teatre i dansa

La companyia La Calòrica, recent guardonada amb als Premis Crítica Serra d'Or 2020 per l'aportació més interessant en teatre, comparteix a partir d'aquesta setmana alguns dels seus espectacles que fins ara no es podien veure en obert. "En fi, ens hem d'entretenir d'alguna manera. Ja avisem que la qualitat dels vídeos és molt desigual!", diu la companyia.

Les produccions que ofereix són 'L'editto Bulgaro' (2012), una comèdia documental sobre la llibertat de premsa i el paper de la sàtira; el breu però intens drama familiar 'Ekstraordinarnyy' (2012), 'La nau dels bojos' (2013), inspirada en el quadre homònim de Hieronymus Bosch; 'Bluf' (2014); 'Sobre el fenomen de les feines de merda' (2015); 'El profeta' (2016); i 'Fairfly' (2017).

Justament des del Barcelona Districte Cultural, en col·laboració amb l'Auditori de Sant Martí, es proposa aquest dimarts les 18 h una trobada amb La Calòrica per parlar sobre 'Fairfly'.

La plataforma de creació escènica contemporània i multidisciplinar per a públic familiar Viu el teatre proposa per aquest dimarts a les 18 h una entrevista sobre l'obra 'Alícia al país de les meravelles (o del mòbil)' amb la guionista i directora Marta Buchaca i l'actriu i cantant Júlia Bonjoch, entre d'altres. El projecte es va estrenar al 2017 al cicle Petit Romea i durant aquests dies de confinament s'han comptabilitzat més de 10.000 reproduccions online de l'espectacle sencer. A més d'entrevistes, la iniciativa 'Viu el teatre TV' proposa activitats per a les famílies amb infants.

El Mercat de les Flors ofereix aquest dimarts i dimecres a través de Youtube l'espectacle íntegre 'An (El Silenci)', de Mal Pelo, María Muñoz – Pep Ramis. Com a proposta familiar, proposen veure 'Bleu!', de la companyia italiana TPO, que pren la mitologia clàssica del Mediterrani com a punt de partida per explicar la trobada entre un mariner i una nimfa del mar.

Lectura

Com cada matí a les 11 h, la llibreria Ona comparteix per Instagram la seva proposta de contacontes, en aquest cas 'El meu amic llibre' de Dasha Tolsikova i Kirsten Hall. A les set del vespre, hi haurà un club de lectura participatiu a càrrec del llibreter Jordi Sànchez.

El Grup 62 ha organitzat per aquest dimarts dues activitats: La primera és la de l'escriptora Núria Pradas, Premi Ramon Llull, que presentarà a les 18 h el llibre 'Tota una vida per recordar' amb Jordi Cubiró, de la llibreria Alibri. A les 19 h, Montse Barderi i Maria Carme Roca parlaran a través dels seus comptes d'Instagram de l'ofici d'escriure.

Text