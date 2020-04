El projecte «In This Together» recull 378 enregistraments de la cançó de la sèrie «Nuestro Planeta»

El projecte musical In This Together ha rebut 378 enregistraments d'audio procedents de 20 països diferents, segons ha fet saber l'organització del projecte liderat per la cantant Karol Green, molt vinculada a Sant Fruitós de Bages, on hi va viure d'adolescent. La cançó de títol homònim, composta per Steven Price i cantada per Ellie Goulding, és el tema principal de la banda sonora de la sèrie documental Our Planet, que Netflix emet en castellà amb el títol Nuestro Planeta, i que tracta sobre la bellesa del món natural i la necessitat de preservar-lo.

Dies enrera, Green va decidir muntar una gran coral virtual publicant a les xarxes una proposta: que tothom qui ho volgués, es gravés en bones condicions cantant la cançó In This Together per tal d'ajuntar totes les veus per simular una gran formació coral. Només calia entrar al web de l'artista, descarregar-se la partitura i la guia d'audio i fer l'enregistrament.

Per tal de donar l'oportunitat de participar en el projecte a tot tipus de tesitures vocals, Karol Green i Joan-Pau Chaves, professor del Conservatori de Música de Manresa, van fer els arranjaments per a les diferents veus del cor, amb la col·laboració de Paula Domínguez (soprano), Gemma Abrié (contralt), Jonathan Herrero (tenor), Tomàs Maxé (baix) i Dani Campos (piano).

La crida de Green va obtenir una gran resposta i diumenge passat van tancar el termini d'inscripcions amb 378 enregistraments, procedents la majoria d'ells de Catalunya però també de procedències tan llunyanes com Austràlia, Estats Units, Xina, Argentina i el Senegal, entre d'altres. «I tres de Bermuda!», explica la cantant.

Tots les gravacions són ara a la taula de so en un treball de mescla que donarà com a resultat una única interpretació formada per totes les veus. El fruit del projecte es mostrarà a xarxes com Youtube, acompanyat d'un vídeo, si bé encara no hi ha una data concreta. «Hi ha molta feina per editar els enregistraments i creiem que cap a finals d'abril podrem mostrar la cançó», apunta Green.

L'organització del projecte compta també amb la participació d'Alba Cánovas, Mireia Valentí, Patrícia Martín i Raül Maigí. El tècnic de so és Josué Pascual i el vídeo va a càrrec de Françoise Greenacre.