Autors de la Catalunya Central parlen de les seves novetats a Òmnium Bages-Moianès

Òmnium Bages-Moianès ha preparat un programa al voltant del dia de Sant Jordi, per tal de difondre l'obra dels autors de la Catalunya Central, en un moment ben difícil també per al món de la cultura. Amb el lema "Els autors de casa", a casa i conjuntament amb la Biblioteca del Casino de Manresa, hem demanat a una dotzena d'autors de la Catalunya Central que han publicat llibre aquest any que ens expliquin la seva obra en uns videoclips que es difondran a través dels canals d'Òmnium Bages-Moianès d'Instagram, Facebook, Telegram..., a partir del 17 d'abril, amb el calendari i l'horari següents:

Divendres, 17 d'abril

Matí: Josep Ranalies (El crim de la Seu)

Tarda: Galdric Sala (El crim de la Seu)

Dissabte, 18 d'abril

Matí: Jaume Bonvehí (Paraules callades)

Tarda: Jaume Piquet (Carole)

Diumenge, 19 d'abril

Matí: Aleix Solernou (La revolta del poble)

Tarda: Jordi Agut (Línia de quatre)

Dilluns, 20 d'abril

Matí: Violeida Sánchez (Enyor)

Tarda: Diversos autors (Una finestra al món)

Dimarts, 21 d'abril

Matí: Josep Maria Descals (El conseller)

Tarda: Pep Garcia (No recordo haver escrit res de tot això)

Dimecres, 22 d'abril

Matí: Natxa Nacenta (Nines russes)

Tarda: Pep Molist (La reina de la nit)



Gemma Ruiz presenta "Ca la Wenling" al canal d'Instagram d'Òmnium Bages-Moianès

El dilluns 20 d'abril, a les 18.30 h, la periodista manresana Aina Font Torra conversarà amb l'escriptora i també periodista Gemma Ruiz a través d'Instagram Live, pel canal d'Òmnium Bages-Moianès, amb motiu de la publicació la seva novel·la, "Ca la Wenling", que s'havia de presentar el 19 de març passat a l'Espai Òmnium, en un acte que va quedar suspès a causa de la pandèmia del coronavirus.

Després d'"Argelagues", Gemma Ruiz ens presenta una nova joia literària a través de la història d'una perruqueria barcelonina regentada per una dona xinesa. És un nou reconeixement a les dones emprenedores i silenciades, en el marc d'una societat en què encara prevalen l'estigmatització i els prejudicis envers els nouvinguts.