La presentació a Manresa va haver de ser ajornada

? El confinament obligatori decretat per l'estat d'alarma va escapçar la promoció del llibre de Joan Porras tot just abans de començar. El treball del segell Comanegra ha permès que el text del manresà es pugui comprar a través de diferents plataformes, com ara la web de la mateixa editorial, però no s'han pogut fer les presentacions oficials a Barcelona i a Manresa, tal com estava previst. No obstant això, l'autor té clar que, quan es pugui, reprendrà les anades diàries a Lledoners i es planificaran els actes per donar a conèixer el llibre, sobretot a la seva ciutat natal.