Els promotors musicals reclamen empara legal per poder continuar cancel·lant concerts «per força major»

L'Associació de Promotors Musicals (APM) va reclamar ahir al Govern espanyol que empari les empreses dedicades a la música en directe per poder seguir cancel·lant concerts i festivals «per força major» fins que no es torni a una «normalitat total». Sol·liciten aquesta empara legal per no deixar «desprotegides» les moltes empreses que no veuen viable la represa de l'activitat tal i com estableix el calendari de desconfinament per fases, amb reduccions «dràstiques» de capacitat que, diuen, «estigmatitzen greument» el sector. «La inacció del govern posa en perill la continuïtat de festivals, concerts i gires», denuncia l'associació, que també reclama «mesures urgents» per protegir aquest sector de la indústria musical.

Els promotors musicals recelen de la viabilitat de reprendre concerts i festivals d'estiu amb capacitats tan limitats i mesures de distanciament social. «Les fases de desconfinament desescalat deixen fora pràcticament la totalitat de la música en directe», es queixen en un comunicat. «Els promotors veuen amb gairebé total seguretat que aquesta circumstància repercuteix en la impossibilitat de realitzar esdeveniments en l'època de més activitat per al sector», argumenten.

L'APM és el principal representant de la indústria de la música en directe a l'Estat, amb un 80% dels promotors privats, responsables de les principals gires estatals i internacionals, i de festivals.