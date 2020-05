Confusió i incertesa en un pla que genera interrogants

? El pla de reapertura paulatina de l'activitat crea confusió. En la fase 1 (11 de maig) es podran fer espectacles en espais tancats i menys de 30 persones respectant les distàncies, i també a l'aire lliure amb un màxim de 200 espectadors asseguts. En la 2 es diu que poden reobrir els teatres (on es fan, doncs, sinó, els espectacles de la 1?) amb un terç de l'aforament i butaca preassignada; els espectacles en llocs tancats amb un màxim de 50 persones; i a l'aire lliure amb un màxim de 400. En la fase 3: la meitat de l'aforament en els llocs on a la 2 es permetia 1/3; i un terç en sales d'arts escèniques -quina diferència hi ha amb un teatre?- i musicals; 80 persones en llocs tancats i 800 a l'aire lliure.