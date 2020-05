El nou Museu de Sant Fruitós, dedicat a la memòria de la vinya i el vi, preveu la inauguració el 27 de juny

El coronavirus no va fer tancar el Museu de Sant Fruitós perquè encara no estava obert: el que la pandèmia va frustrar és la inauguració prevista per al dissabte 18 d'abril del nou equipament, que, en la seva planta baixa, estarà dedicat a la memòria de la vinya i el vi. «Si tot va bé, ho farem el dia 27 de juny», indica Xavier Racero, regidor de Cultura de l'Ajuntament de la localitat bagenca, i indica, és clar, que aquella jornada serà un dia gran per a la població si la desescalada va per bon camí.

El nou Museu de Sant Fruitós s'ubica a l'edifici de principi del segle XIX conegut com Cal Casajoana, al número 3 de la plaça de l'Era de Cal Ballbona (carrer Sant Benet), que encara té una part pendent d'urbanitzar. «En aquesta casa es conserven els baixos on s'elaborava el vi, tal com també es feia a les cases de la vora, i hi ha tres tines», indica Racero.

A hores d'ara, els operaris estan treballant en tasques de museïtzació com ara la col·locació de les peanes, la instal·lació dels materials audiovisuals i la ubicació de les 22 grans peces que formaran part del recorregut expositiu del nou museu. «Posteriorment, serà el moment de posar la imatge gràfica de les sales», afegeix el titular de Cultura del consistori.

En la producció del projecte figura també l'empresa artesenca Expomon, una firma amb una trajectòria consolidada en el camp de la producció i disseny de museus i exposicions. Entre els seus treballs més recents hi ha la producció i el muntatge de la museografia del nou Museu Arqueològic l'Esquerda (Roda de Ter) i de les exposicions sobre els Vampirs, en curs a Madrid i que hauria de visitar Barcelona aquesta any, la de Tintín que va acollir el CosmoCaixa de la capital catalana, i Matemàtiques i la Vida, reestrenada fa uns mesos a Manresa.