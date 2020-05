Paul McCartney suspèn el concert a Barcelona i Iron Maiden l'ajorna fins al juny del 2021

Paul McCartney ha suspès el concert previst per al 17 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona a causa de la situació actual de pandèmia per coronavirus, i Iron Maiden, que havia d'actuar al mateix indret el 25 de juliol, l'ha ajornat fins al 19 de juny del 2021. Segons informava ahir Live Nation, no serà possible tirar endavant amb la gira de McCartney Freshen Up, davant «les restriccions imposades per les autoritats a la celebració d'espectacles». Qui va ser membre dels Beatles va desitjar que tots els seus seguidors es trobin bé mentre espera que «arribin temps millors». La devolució d'entrades es farà a partir del 19 de maig pel mateix mètode de pagament usat per a la seva adquisició. Pel que fa a l'ajornament del concert d'Iron Maiden, amb la gira Legacy of the Beast, Madness Live explicava que les entrades comprades seran vàlides per a la nova data. Per retornar-les, es pot fer al mateix lloc on es van comprar fins al 21 de maig del 2020. El grup convidat serà Within Temptation.