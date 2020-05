El Catalunya Centre es cancel·la per culpa de la crisi de la Covid-19

Una nova víctima cultural del coronavirus. El festival Catalunya Centre va fer públic ahir que suspenia l'edició d'enguany, que s'havia de celebrar entre el 15 i el 19 de juliol. Les entitats organitzadores del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, la Polifònica de Puig-reig i la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar, han pres la decisió de cancel·lar el certamen «tenint en compte la situació generada a nivell internacional per la pandèmia de la Covid-19» i després de quaranta anys consecutius celebrant el festival. Les corals convidades en l'edició d'aquest estiu havien de venir des dels Estats Units (Nova York) i Rússia (Sant Petersburg). Els organitzadors, com ahir van explicar, ja han contactat amb ells i els han «renovat la invitació per al festival de 2021».