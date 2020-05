Un especialista a recuperar la història de l'humor gràfic

arxiu particular

? Jaume Capdevila publica les seves vinyetes i dibuixos de forma periòdica en mitjans com Regió7 –al suplement Berguedà Setmanal–, La Vanguardia i Mundo Deportivo, entre d'altres. Una faceta que combina amb la d'especialista en la història de l'humor gràfic català: el seu treball ha permès rescatar i divulgar la trajectòria d'artistes com Joaquim Muntañola i Lluís Bagaria i de publicacions com L'Esquella de la Torratxa, Papitu, La Campana de Gràcia i Cu-Cut! Ara, recupera una obra inèdita del Perich.