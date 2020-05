Hotel Cochambre celebra 20 anys sobre els escenaris

El grup Hotel Cochambre celebra aquest 2020 vint anys sobre els escenaris i ho farà a través de diverses activitats que s'aniran anunciant pròximament. De fet, la banda liderada pel carismàtic Benito Inglada tenia previst realitzar un concert especial per la celebració que s'ha hagut d'ajornar arran de la crisi de la covid-19, tot i que asseguren que es reprogramarà "tan aviat com la situació ho permeti". El 33 emetrà aquest dijous el documental 'Hotel Cochambre, 20 anys' que estava previst inicialment per mostrar-lo en aquest concert especial. El documental narra la història del grup musical.

Hotel Cochambre va néixer l'any 2000 i com ha explicat el grup es tractava de cinc treballadors d'un hotel que el van tancar, i que cantaven les cançons de les estrelles que s'hi havien allotjat. Cinc músics liderats Benito Inglada. Al setembre d'aquell mateix any, la banda ja havia actuat en grans sales, com la Sala Bikini, o en grans festes majors, com la de La Mercè.