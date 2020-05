Es busca la cançó del confinament

El surienc Mateu Peramiquel amb Ens tornarem a abraçar; el manresà Oriol Barri amb Descansa traquil; l'igualadí Roger Argemí amb Aixeca't Igualada; el manresà Salva Racero amb Un Sant Jordi diferent i la manresana Sara Roy amb Comptant les hores, són els cinc artistes de la Catalunya Central que formen part de la selecció de cinquanta artistes proposada per la revista Enderrock per trobar la millor cançó en català, original, composta, gravada i publicada a les xarxes durant el confinament. La cançó es triarà per votació popular i el termini acaba el 31 de maig.

A més del quintet de la Catalunya Central entre els finalistes, hi ha temes de Cesc Freixas, Ebri Knight, Marina Rossell, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Sabor de Gràcia i el grup revelació del confinament, Stay Homas amb Judit Neddermann. La proposta guanyadora, expliquen els promotors, es presentarà en directe al cicle «Enderrock Sona», a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, a partir del mes de setembre quan es pugui reprendre l'activitat de la música en directe.

En dos mesos de confinament s'han enregistrat i difós a través d'Enderrock.cat més de mig miler de cançons de tots els estils musicals, originals i versions, que s'han enregistrat de manera casolana. Sota l'epígraf «El repertori del coronavirus», el portal web de la revista ha recollit cada dia les cançons sobre el confinament que han anat penjant els artistes catalans. De la llista de #cançonsdeconfinament un jurat format per periodistes especialitzats n'ha seleccionat cinquanta perquè el públic pugui triar la favorita.

En la selecció hi ha representats estils musicals com el pop al folk, trap, rock'n'roll, electrònica, cançó, musicals, música familiar o l'ska així com músics professionals i aficionats provinents de les set regions dels Països Catalans (l'Alguer, la Franja de Ponent, Andorra, Catalunya Nord, Illes, País Valencià i Catalunya).

El Grup Enderrock estudia recopilar les cançons més votades amb l'edició d'un disc solidari distribuït amb diaris catalans amb l'objectiu de destinar els beneficis a recaptar fons tant per als mateixos músics participants com per a la investigació de la lluita contra el coronavirus.