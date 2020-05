No es faran actes a les esglésies romàniques

? Entre el que s'ha hagut de descartar arran de la complicada situació sanitària, hi ha els actes a les petites esglésies romàniques de Sant Quirze de Pedret (Cercs), Sant Sadurní de Rotgers (Borredà), Sant Vicenç d'Obiols (Avià) i Sant Vicenç del Rus (Castellar de n'Hug). «Volíem potenciar-ho, perquè l'any passat hi vam fer actes amb 30 o 40 persones. Va ser un èxit, perquè això vol dir tenir-les plenes a vessar. Però ara és impossible fer-ho, i muntar un concert per 5 o 7 persones no és viable», destaca Toni Puig, coordinador de Civitas Cultura. Ja hi havia concerts programats a càrrec del violoncel·lista Pau Valls, que s'han anul·lat. També s'hi havien de fer sessions d'un taller de poesia col·lectiva a càrrec d'Asun García, que s'han traslladat monestir de Sant Llorenç, on ja hi havia previst el recital de cloenda. Sí que s'hi podrà veure l'exposició de grans fotografies de Manel Esclusa.