«Em fa molta il·lusió el concert de Sallent perquè és el primer després de tot plegat»

L'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent va haver d'interrompre la temporada escènica a partir del 12 de març a causa de la covid-19. Però el concert del Dijous Divins a càrrec d'Amadeu Casas, un dels grans exponents del blues a Catalunya, es va mantenir a la programació: és un acte de petit format que, a més, es podia traslladar a l'exterior. La desescalada ha permès tirar endavant la proposta, que l'organització ha limitat a 60 persones i ha previst fer al porxo. Es demana que es comprin les entrades anticipadament, tot i que n'hi haurà a la venda abans del concert.



Ruth Matamala, responsable de la programació de la Fàbrica Vella, m'ha dit que li ha trucat per veure si, finalment, es fa el concert. Hi ha nervis?

Sembla impossible fer un concert després de tant de temps! Però no són nervis, és que he vist la previsió de pluges i com que es fa a l'exterior... Segur que hi ha opcions alternatives, però el farem igual, encara que sigui amb paraigua i impermeable.

Què significa aquest concert a la Fàbrica Vella de Sallent?

És el primer concert després de tot plegat, i em fa molta il·lusió. Ja he anat diversos cops a Sallent i hi tinc bons amics. A més, amb aquest concert enceto una nova etapa: un repertori bàsicament amb els meus temes, que recorre la meva discografia.

Què oferirà al públic?

Vinc del llenguatge del blues, i la música negra en general és la meva base, però durant aquest temps no he renunciat a fer la música que m'agrada fer i que faig en català, amb la connivència de Josefina Llargués, la meva companya. I això ho intentarem plasmar en aquest concert de temes propis i alguna versió adaptada. Espero que el públic surti content de veure un paio rascant la guitarra. Serà un repte defensar cançons que fa molt temps que no toco, i menys sol, perquè hauré d'intentar enriquirir-les al màxim, perquè no sigui avorrit.

Per què compon en català?

No puc compondre en un altre idioma: penso i sento en català. Altres companys escriuen en anglès, però jo ho veig postís. Quan componc, encara que sigui instrumental, procuro apartar-me del blues, tot i que alguns cops hi caic de quatre grapes. Flirtejo amb el pop, amb el jazz, amb totes les influències. Una altra cosa és que canto en anglès temes de BB King i Robert Johnson, en castellà de Víctor Jara...

De què parla en les seves cançons?

A vegades, de temes banals. Però són tots del meu entorn directe i geogràfic, i jo soc de Barcelona. A Home urbà descric el microcosmos d'una plaça de la zona on visc: amb un home que busca tresors, un sensesostre amb un gos i un gat, badocs fumant a la porta... També he fet cançons de separacions o pèrdues, de l'amor cap a un fill, de temes universals que no deixen de ser íntims. I Llibertat captiva, dedicada als presos polítics i la injustícia que estem vivint, l'hem portat a les presons i a Waterloo.

Ha comptat els concerts cancel·lats durant el confinament?

No. Els vaig esborrar de l'agenda amb la goma i no els lamento. Ens hem d'adaptar a la situació tant si ho volem com si no, i els músics estem molt desprotegits.