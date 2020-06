Lourdes Fisa exposa a la Sala Parés una obra feta durant el confinament

L'artista manresana Lourdes Fi-sa forma part del grup d'una trentena de creadors plàstics que exposen les seves obres fetes durant el confinament a la Sala Parés de Barcelona. La mostra, que estarà oberta fins al 7 d'agost, es pot visitar de manera gratuïta de dimarts a dissabte, en els següents horaris: de 12 a 14 h i de 15.30 a 2o h.

La Sala Parés, ubicada al número 5 del carrer Petritxol i que va obrir portes el 1877, és una de les galeries d'art d'arreu del món amb una trajectòria més llarga. Lourdes Fisa n'és una de les artistes de referència, hi exposa sovint la seva obra i ara comparteix les parets de les estances amb els treballs realitzats per altres creadors durant els mesos de reclusió. Fisa aporta a l'exposició l'obra Distància, una peça feta amb tècnica mixta de gravat i aquarel·la de 70 x 100 cm. També hi exhibeixen la seva obra autors com Carme Alvar i Miguel Rasero, entre d'altres.