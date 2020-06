El càncer s'endú Carlos Ruiz Zafón als 55 anys d'edat

L'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón va morir ahir divendres als 55 anys a la seva residència de Los Angeles (Estats Units), a conseqüència d'un càncer, segons va informar l'editorial Planeta. «És un dia molt trist per a tot l'equip de Planeta que el va conèixer i va treballar amb ell durant vint anys, en els quals s'ha forjat una amistat que transcendeix el fet professional», va indicar l'empresa, que va valorar que amb la seva mort desapareix «un dels millors novel·listes contemporanis».

Ruiz Zafón, que vivia a Los Angeles, on treballava per a la indústria de Hollywood, va adquirir projecció internacional amb la novel·la L'ombra del vent, guanyadora de nombrosos premis i seleccionada en la llista confeccionada el 2007 per 81 escriptors i crítics llatinoamericans i espanyols amb els millors 100 llibres en llengua espanyola dels últims 25 anys. A Califòrnia, Ruiz Zafón es va dedicar a l'escriptura, de llibres, però també de guions per a la indústria cinematogràfica: «El guió és una pastilla de brou i la novel·la el guisat complet», va dir l'autor en una certa ocasió.

Carlos Ruiz Zafón ha estat un escriptor de gran èxit editorial i les seves novel·les es van convertir en autèntics supervendes, principalment a Espanya i a Europa, on els seus llibres figuraven entre els més venuts. Ruiz Zafón va publicar la seva primera obra el 1993, la novel·la El príncep de la boira, Premi Edebé de Literatura Juvenil i primera de la posterior Trilogia de la boira, que va completar amb El palau de la mitjanit i Les llums de setembre.

Establert a Los Angeles des de l'any 1994, es va estrenar per al públic adult amb L'ombra del vent (2001), que es va convertir en un fenomen editorial: traduïda a més de 40 idiomes, publicada en 50 països i amb més de 10 milions d'exemplars venuts al món. Ambientada en una Barcelona gòtica i en un imaginari Cementiri dels Llibres oblidats, la novel·la va esdevenir una tetralogia amb la publicació d' El joc de l'àngel (2008), El presoner del cel (2011) i El laberint dels esperits (2016), que completen un univers literari que s'ha convertit en un dels grans fenòmens de les lletres contemporànies.



Un símbol de Barcelona

L'editor de Planeta Emili Rosales va lamentar la mort de Ruiz Zafón i va destacar el seu llegat: «Ha convertit Barcelona en un símbol del llibre i la literatura a tot el món». Rosales va dir que el traspàs de l'escriptor «és una gran pèrdua personal i literària» per als seus amics, lectors i editors, i va remarcar que sempre sobresortirà com el creador de la tetralogia El cementiri dels llibres oblidats.

«És un dels grans símbols de la literatura del segle XXI», va afegir Rosales, que va remarcar l'imaginari creat per l'autor sobre un misteriós palau-refugi de llibres sota els car-rers de Barcelona, com a símbol del llibre i de la lectura. L'editor va fer esment també de la «humanitat» que circulava pels seus llibres i l'aposta literària per la memòria enfront de l'oblit.

Per la seva banda, Antonia Kerrigan, l'agent literària de Carlos Ruiz Zafón, va declarar que el novel·lista català «era un amic i algú a qui tenia un afecte infinit. Estic molt afectada i no puc dir res més que això». Des del món de la cultura i el de la política també es van manifestar mostres de condolença per la pèrdua de Ruiz Zafón, de qui es va destacar la vàlua de la seva trajectòria literària.