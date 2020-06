L'abril passat, el Celler Abadal i la productora cultural Victori Produccions posposaven fins al setembre la primera edició de l'Abadal Music Fest, que inicialment havia de celebrar-se entre el 18 i el 21 de juny. Amb el canvi de dates, Andrea Motis no podia seguir sent part del cartell del festival. Les mesures sanitàries actuals també condicionen l'encant de l'experiència i per això s'ha decidit cancel·lar-la enguany, per estrenar-la amb una nova proposta de cara a l'any que ve.