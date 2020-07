Una història real per atacar el dret a l'avortament

Unplanned és un drama biogràfic basat en el llibre del mateix título escrit per Abby Johnson que dirigeixen el tàndem format por Cary Solomon i Chuck Konzelman. Ashley Bratcher és Abby Johonson, protagonista de la pel·lícula, on encarna una de les directores més joves de les clíniques Planned Parenthood, a Texas, dedicada a donar serveis de salut reproductius. Des del dia en què va començar a fer de voluntària fins que va assolir el càrrec principal, Johnson va estar involucrada en 22.000 avortaments i ha donat consells a moltes dones.

Per tot plegat, l'Abby sembla la persona més indicada per convertir-se en la portaveu de l'empresa, una dona fermament convençuda de la lluita en favor d'una legislació en la qual creu des que era una adolescent. Però després de presenciar una experiència traumàtica, la jove es converteix en una activista pro vida per evitar que es produeixin situacions similars. La seva vida pren un rumb totalment diferent del que s'havia imaginat fins aleshores.

Basada en la vida d'Abby Johnson, el film es va estrenar a les sales espanyoles la setmana passada i està aconseguint un èxit considerable tot i que es presenta com una producció modesta. Posicionada en contra de l'avortament, la cinta havia d'arribar a les pantalles abans del confinament, i està predestinada, ara que ja es pot visionar, a generar un intens debat en una qüestió que provoca punts de vista molt enfrontats i intenses polèmiques entre els favorables a l'avortament i els seus detractors.

L'intèrpret protagonista de la pel·lícula, l'actriu nord-americana Ashley Brachter, és coneguda per la seva posició contrària a l'avortament. En el seu repertori hi ha diverses cintes d'ideologia cristiana i fent d'Abby Johnson pren novament partit en contra de la decisió d'interrompre la gestació d'un fetus.