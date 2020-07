«Es tracta de reunir-nos tots, com una tribu»

Ha canviat el rol de músic pel de pare durant el confinament. La gira d'estiu s'ha fos però ha comprovat que el directe de la banda en temps de covid manté l'essència

Són una de les bandes de referència de l'escena festiva catalana, la que porta l'ADN del mestissatge. I els seus últims concerts a Manresa han fet el ple. Com l'agost passat, quan Doctor Prats va ser el plat fort de la festa major i va reunir 5.000 persones a la plaça de Sant Domènec. Un passat proper que ara sembla molt llunyà. Marc Riera (Mark-e), cantant i motor creatiu de la banda terrassenca, explica com la covid-19 els ha capgirat els plans. De 60 concerts aquest estiu, a la incertesa. Però demà actuen a Manresa. La banda d'un dels himnes del confinament, Al final tot anirà bé, i amb un dels seus membres, Guillem Boltó, convertit en un dels fenònems en temps de coronavirus amb Stay Homas, durà el seu directe al Vibra, a l'exterior del Palau Firal. Nous temps per a uns himnes que volen tornar a reunir un públic disposat, amb cadires i mascareta, a passar-s'ho bé.

Ara ja saben com és actuar amb un públic amb mascareta, separats, amb gel hidroalcohòlic...

Sí, ens vam estrenar al Cruïlla, la setmana passada, i demà visitem Manresa. La veritat és que va anar molt bé. No negaré que teníem unes expectatives molt baixes, sobretot perquè els nostres directes, fins ara, remetien el públic ballant entre ell, saltant.... però es va establir un clima fantàstic, l'hora, la posta de sol, hi acompanyava. I les cançons van prendre un altre sentit. La veritat és que tornar als directes, per a l'artista i per al públic, és molt millor que quedar-se a casa. Ja posarem tota l'energia en el quadradret que ens pertoqui!

És així com s'afronta el directe en temps de covid?

Per a nosaltres, que les nostres cançons, els nostres concerts, facin que la gent se senti feliç, visqui l'alegria de trobar-se, és una raó de ser. Ara, la sensació és molt familiar. Es tracta de reunir-nos novament, nosaltres i el públic, com una tribu, i tornar a fer sonar les cançons. I com que la gent s'ha de mantenir separada, hem vist que està més pendent de l'espectacle. És com un altre concert.

Però els ha canviat tota i cadascuna de les previsions...

Tot, la pandèmia ho ha capgirat tot. No pots fer prediccions i, per tant, és molt complicat prendre decisions. Teníem una gira d'una seixantena de concerts; alguns s'han cancel·lat, d'altres s'han ajornat al 2021... I econòmicament és un daltabaix. La nostra idea era girar aquest estiu i fer una pausa el 2021. Ens tocava parar.

I han parat... quan no tocava.

Exacte! (Riu) Però la vida és així. Estem bé i continuem.

«Al final tot anirà bé» sembla premonitòria...

Sí, tot i que no parlava del virus sinó de seguir endavant. De vegades faig cançons com a teràpia, per animar-me i, al final, tot depèn de com t'ho miris. Si estem junts, anirà bé.

A qui li ha canviat la vida és a Guillem Boltó.

Sí, el que els ha passat amb Stay Homas passa un cop cada mil anys. És al·lucinant. Però és fantàstic perquè tenen talent i a més són bona gent.

A banda de la situació 'covid', Doctor Prats està allà on volia?

Més enllà del que hauríem imaginat. Què pretenem? Mantenir la motivació. En un disc següent, per exemple, buscaríem experimentar, no repetir-nos.

Nou disc de Doctor Prats?

Doncs és possible que arribi abans del previst. Els plans han canviat.