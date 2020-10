«Incerteza», un treball liderant el propi quartet

? Nascut a Màlaga el 1985, el saxofonista Enrique Oliver ha col·laborat en més de 50 treballs com sideman, entre els quals WiCCA de Jorge Rossy, Voces, de Perico Sambeat, i El tiempo pasa volando de Miguel Poveda. Com a líder va debutar el 2011 amb Introducing Enrique Oliver quintet. Colidera la banda Wild Bunch i el duo Llombart & Oliver. Ha actuat en els festivals de jazz més importants de l'Estat, així com a Europa, Estats Units, Amèrica del Sud i Àfrica del Nord. El 2018 va ser seleccionat amb 7 músics d'arreu per formar part del programa internacional Focusyear a Basilea (Suïssa). El seu últim treball és Incerteza (2020).