«La vampira de Barcelona», expressionista i digna de Sitges

El festival de Sitges acostuma a donar prioritat durant les seves primeres jornades al cinema local. Aquest és el cas de Malnazidos, un film perfecte per a obrir Sitges: és una ambiciosa producció catalana, amb uns directors nascuts a l'escola Escac de Terrassa i que aborda un tema tan candent com la Guerra Civil Espanyola. Alberto del Toro debuta en la direcció al costat de Javier Ruiz Caldera, un realitzador consolidat gràcies sobretot a l'èxit de Super López. El film aborda la història d'un capità franquista, interpretat pel manresà Miki Esparbé, que és capturat pel bàndol republicà just quan un brot de virus zombi comença a decantar la guerra pels feixistes. El film és formalment impecable, amb un esperit aventurer engrescador, gairebé spielbergià, i la reacció del públic de Sitges va ser bona, malgrat que el film és extremadament poruc a l'hora de posicionar-se políticament, com si els dos bàndols fossin iguals i obviant i es tragués del damunt el dilema moral de qui són els dolents culpabilitzant com sempre els nazis. Poques hores després de Malnazidos s'ha pogut veure també La vampira de Barcelona, producció de Filmax, Brutal Media i TV3 que ha realitzat Lluís Danés ( La revolta permanent). Ara ha decidit abordar un episodi de la crònica negra barcelonina que va consternar la societat catalana al principi del segle XX i que ja ens ha arribat en tots els formats possibles. En el film, els espectadors seguiran el periodista Sebastià Comas pels prostíbuls del Raval en la seva investigació de les desaparicions de diversos nens. Comas descobrirà una ciutat obscura i moralment perversa que intenta atribuir totes les seves faltes a Enriqueta Martí, batejada amb el nom que dona títol al film. Un dels grans al·licients és el seu increïble repartiment, que inclou Nora Navas, en el paper de Vampira, Roger Casamajor, Bruna Cusí, Francesc Orella, Sergi López i un destacadíssim etcètera. Expressionista, granguinyolesca, timburtoniana... La vampira de Barcelona és digna d'aquest El gabinete del Doctor Caligari que té Sitges 2020 al centre dels seus homenatges.