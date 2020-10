Súria col·locarà dissabte les plaques Stolpersteine en record permanent dels veïns deportats als camps nazis

Súria homenatjarà els deportats suriencs als camps d'extermini nazis aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre amb un acte que tindrà lloc a l'Església del Roser i amb la col·locació de llambordes Stolpersteine al davant dels domicilis on van viure els catorze deportats: Manuel Canga Fernández, Francisco Cazorla Zamora, Manel Cazorla Zamora, Manuel Fernández López, Rafael Fosch Pie, Climent Girona Prades, Antonio Martínez López, José Martínez Rodríguez, Josep Masanell Torrebadella, Juan Navarro Pérez, Juan Pérez Sánchez, Francisco Ribas Pubill, Germán Tudela García i Antonio Yélamos Sevillano. Les llambordes hi romandran instal·lades com a record permanent a les víctimes surienques de la barbàrie nazi i seran col·locades a diferents barris de la vila.

D'aquesta manera, Súria s'afegeix al projecte Stolpersteine, una iniciativa d'àmbit internacional que va ser creada per l'artista alemany Günter Demnig per preservar la memòria de les víctimes del nazisme. Actualment ja n'hi ha més de 75.000 en més d'una vintena de països.

Stolpersteine és una paraula alemanya que significa 'pedres de topada'. Es tracta de llambordes quadrades de 10x10 cm, cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades, ja fossin assassinades o supervivents dels camps de la mort.

La iniciativa de recuperar la memòria dels deportats suriencs ha estat una iniciativa de l'Ajuntament de Súria i d'estudiosos i persones interessades de la vila, amb el suport de Memorial Democràtic, una institució de la Generalitat que es proposa recuperar, commemorar i fomentar la memòria de la lluita per la democràcia entre els anys 1931-80.

Divendres 16 d'octubre

-19.00 h. Conferència 'Memòria i Holocaust. El Projecte Stolpersteine'. Amb les intervencions de Jordi Alsina i Rubí, membre de l'Amical de Mauthausen, de Jénifer Montaño i Tena, historiadora, i de Marta Simó i Sánchez, sociòloga i experta en la deportació catalana. Actuació de la Coral Sòrissons. Lloc: Església del Roser.

Dissabte 17 d'octubre

-A partir de les 10.00 h. Col·locació de les llambordes Stolpersteine al davant dels domicilis suriencs d'on van partir els deportats. A cada indret hi haurà paraules i melodies de record i homenatge. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música. Inici del recorregut: barri de Santa Maria.

L'aforament d'aquests actes serà limitat a causa de l'aplicació de mesures anti-covid. Per assistir-hi cal fer notificació prèvia al correu electrònic suria@suria.cat o al telèfon 93.868.28.00 en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h). Les persones assistents hauran de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat i seguir totes les normes de prevenció anti-covid.

El ple municipal va aprovar per unanimitat la instal·lació de les llambordes Stolpersteine a Súria en una sessió que va tenir lloc el passat 27 de febrer. Segons el dictamen aprovat, el foment de la memòria històrica "és important com a eina de dignificació i record de les persones que han estat víctimes de guerres i persecucions", i també com a mitjà per fer pedagogia dels valors de la pau, la tolerància i el respecte.

La recerca per identificar els deportats suriencs va començar l'any 2017 i ha comptat amb el suport de familiars de les víctimes. Aquesta recerca continuarà i no es descarta la col·locació de noves llambordes Stolpersteine a mesura que siguin identificades altres víctimes surienques del nazisme.