Les dues obres del berguedà Joan Ferrer creades en confinament es veuran a Vic

La pintura del berguedà Joan Ferrer (1937) s'exposarà a partir de demà al Temple Romà de Vic, amb el títol Espais de silenci. L'obra mostrarà el treball d'un artista de llarga i reeixida trajectòria que expressa els temes que més l'inquieten, com la crema dels boscos del Berguedà, l'abandonament del teixit econòmic tradicional, la irrupció de la indústria tèrmica i l'impacte que té al paisatge. Es tracta de 7 composicions de gran format, una característica que ha marcat l'obra de Ferrer des de fa dues dècades. Les textures definides i el cromatisme vibrant conviuen amb una composició metòdica i reflexionada per reflectir una visió poètica molt particular. En aquesta mostra es podran veure per primera vegada les dues obres que l'artista ha elaborat al llarg del confinament ( Confinavirus I i II). L'expressionisme abstracte de Joan Ferrer recala a Vic just un any després de l'antològica El tacte de la llum, al convent de Sant Francesc de Berga. La mostra es presentarà a les 19 h i es podrà visitar fins al 22 de novembre.