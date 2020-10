El saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals inauguren el Tocats de Lletra

Manresa acull la 14a edició del festival literari Tocats de Lletra, que en aquesta edició complementa els 25 actes presencials amb propostes virtuals. Durant dues setmanes (fins a l'1 de novembre), la poesia, la paraula i la música seran protagonistes d'una programació que s'ha adaptat al context actual per arribar al màxim possible de públic. Per això, s'ha preparat un apartat de festival virtual, amb una trentena de càpsules poètiques que volen ser un tastet dels actes presencials, bona part dels quals es podran seguir online.



Les ciutats, fil conductor del festival

Les ciutats, enteses com a escenari d'un temps en constant transformació, és el fil conductor d'un festival per a tots els públics, que té una mirada àmplia amb recitals, art, música i teatre a l'entorn de la poesia, una exposició que commemora el centenari del naixement del poeta i novel·lista Joan Perucho i una lectura inclosa en la celebració de l'Any Carner.

L'acte inaugural porta avui a la Sala Petita del teatre Kursaal l'espectacle «Afecte i vernacle», amb el saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals. Una proposta poeticomusical que divagarà entre l'arrelament a un tros de món i l'ofegament de sentir-se en una realitat estancada.

Dos plats forts del Tocats de Lletra seran la conversa i el recital de poesia que oferiran Laia Carbonell, Premi Ciutat de Manacor 2019; i Lluís Calvo, Premi Carles Riba 2019, amb el títol de «Novíssims» (dissabte, 24 d'octubre); i l'espectacle «País petit», amb Anna Gual, Gonzalo Hermo i Hasier Larretxea, tres poetes que s'expressen en tres llengües diferents i que recitaran acompanyats per la multiinstrumentista Maria Di Pace (24 d'octubre).

Els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual, acompa-nyats al piano per Manel Camp, protagonitzaran l'espectacle de cloenda «Ciutats i paraules» (30 d'octubre).

Els mots de Carla Fajardo, Xavier Mas Craviotto, Raquel Santanera, Eduard Sanahuja, Laura López Granell, Marc Freixas i la poeta i cantautora Ivette Nadal es deixaran sentir al Cercatasques Poètic (31 d'octubre), un altre dels actes inclosos al programa Tocats de Lletra.

Cultura segura

El festival l'organitza l'Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Diputació de Barcelona i d'entitats del territori «que han fet un gran esforç, malgrat la covid, per oferir un programa de qualitat i perquè la cultura sigui un espai segur», expliquen els organitzadors.