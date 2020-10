Berga s'aferra a una temporada cultural de tardor amb sis propostes de música i teatre

La música, el teatre i la seguretat seran els tres eixos principals de la programació cultural de tardor –novembre i desembre– que proposa l'Ajuntament de Berga. La covid-19 i el mal temps han fet la guitza els últims mesos en la vida cultural berguedana, i per aquest motiu el consistori s'aferra a la nova temporada escènica per donar sortida a la necessitat cultural de la ciutat.

La programació constarà de sis atractives propostes destinades a un públic divers que tindrà el seu tret de sortida el diumenge 1 de novembre amb l'espectacle familiar de Pep Bou, el mestre de les bombolles de sabó. La clausura de la temporada serà el 16 de desembre amb l'espectacle musical A boy and a girl, de Magalí Sare i Sebastià Gris. Entre les diferents propostes destaquen les obres Els Brugarol de Ramon Madaula i El silenci dels telers, de la berguedana Maria Casellas. La meitat dels espectacles que es podran veure al Teatre Municipal de Berga seran nous, mentre que la resta de propostes han estat reprogramades després de la suspensió per la pandèmia.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, va presentar ahir la nova programació al Teatre Municipal amb l'esperança que el públic se la faci seva: «Esperem que el públic respongui positivament a l'oferta cultural de la ciutat i també a la que s'ofereix arreu de la comarca». Per a Valverde, «la cultura també és salut i forma part de les eines que tenim per combatre aquesta crisi sanitària i social. En aquest sentit, la cultura no només és un bé essencial o un espai de seguretat, sinó que també forma part de la solució a la situació que estem patint tots plegats». La inversió de la programació de la temporada de tardor és de 20.000 euros, una xifra similar a la d'altres anys.

La complicada situació de la covid-19 ha fet que l'Ajuntament de Berga hagi extremat les mesures de seguretat per seguir demostrant que la cultura és segura. De les 700 butaques que té el teatre ara s'ha passat a 230 seients disponibles. L'ús de la mascareta serà obligatori, hi haurà gel hidroalcohòlic i es farà una entrada i sortida esglaonada. Amb aquestes mesures el consistori s'ha encarregat de convertir l'equipament en un espai segur amb la voluntat que la ciutadania torni a gaudir d'una oferta cultural variada a través d'espectacles familiars, muntatges amb perspectiva femenina i concerts amb artistes reconeguts.