Carlos Latre parodia els personatges de la pandèmia amb les seves imitacions a «One Man Show»

Carlos Latre tornarà a l'escenari del Teatre Coliseum aquest novembre després de cinc anys, amb el seu nou espectacle 'One Man Show'. El popular actor i imitador encarnarà més de 100 personatges, molts dels quals són els protagonistes mediàtics de la pandèmia i que s'estrenen en aquest muntatge, amb molt sentit de l'humor, música i coreografies. 'One Man Show' és, doncs, un espectacle marcat per la crisi sanitària, des del contingut i fins al difícil context en què s'estrena. Latre ha explicat aquest dimecres que després del confinament van tenir clar que calia "tornar" als escenaris i "resistir" el que vingués, per la professió i pel públic. De moment, pot celebrar que ha omplert els teatres on ha actuat per perfilar el seu nou espectacle.

El cap del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, el Ministre de Sanitat, Salvador Illa, i diversos responsables polítics i rostres de rabiosa actualitat s'incorporen al llarg catàleg de personatges imitats per Carlos Latre, ara dins del seu nou espectacle, 'One Man Show'. El nou muntatge no és si no una revisió del 'show' d'imitacions i paròdies que molts ja li coneixen, però ara amb una dosi extra d'actualitat i la sensació del còmic que era més necessari que mai ser-hi.

I tot i que el moment "és el que és", la imitació es fa per donar-li "una mica d'aire, amb humor, per fer riure, que és el que fa falta", diu Latre. A més, afegeix, la situació, tot i ser "bastant delicada, té punts d'humor, i crec que els polítics ens ho posen bastant fàcil". "Jo no m'ho esperava, els personatges del moment abans eren el Messi, l'Iniesta, o els televisius; ara els més celebrats són Simón, Maria Jesús Montero, etc", confessa Latre.

Calia "tornar" com fos

En declaracions a l'ACN aquest dimecres, Latre ha afegit que des que Espanya es va "desconfinar" ell i el seu equip es van dir: "Hem de sortir, tornar a l'escenari, vingui qui vingui, i donar la imatge que la cultura és segura. I ha funcionat", celebra. El cert és que 'One Man Show' s'ha d'estrenar la setmana vinent, en plena segona onada del coronavirus i sota l'amenaça de noves restriccions a Catalunya i arreu per contenir l'avanç del virus. Però Latre, optimista, insisteix que és moment de "resistir", i de tirar endavant "amb les restriccions que s'imposin".

A més, el còmic fa notar i celebra la "proximitat" (malgrat les distàncies) i l'agraïment que diu haver rebut del públic que ha assistit als seus espectacles aquest estiu, malgrat la situació sanitària. "Els artistes ens sentim una mica transmissors d'aquest bon rotllo" necessari, ha comentat sobre la seva responsabilitat ara mateix.

Estrena i gira

Carlos Latre inaugura amb el seu nou espectacle la nova temporada al Teatre Coliseum, el proper 4 de novembre. Aquesta és la primera plaça de la nova gira del còmic català, que si tot va bé seguirà a partir del 6 de desembre per diverses ciutats de l'Estat, començant per València i Madrid. Latre ha "creuat els dits" perquè així sigui.

De fet, ara l'imitador torna exactament al mateix escenari on l'any 2016 va acomiadar el seu darrer espectacle, '15 años no es nada'. Si en aquell muntatge Latre repassava tota una trajectòria d'imitacions, ara l'actor combina aquell repertori amb moltes de les veus que s'han popularitzat els últims anys, i en particular les dels protagonistes de la crisi del coronavirus.

Sobre la gestió política de la pandèmia, l'actor no vol fer sang (ni en fa excessivament a l'espectacle) i d'entrada admet que "això no ho esperava ningú i ha estat una bogeria". Dit això, recorda que "amb dades" la cultura ha demostrat tenir una "baixíssima incidència" en els nous contagis, i en aquest sentit critica que les institucions no van ajudar el sector "al principi", i se'l va deixar "de la mà de déu". "La cultura sí que és un bé de primer necessitat. Que la gent estigui feliç i alegre, no sabem com d'important és!", ha rubricat.