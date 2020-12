«Captius de l'altitud» s'endú el Premi Editorial del Llibre de Muntanya 2020

El llibre de l'alpinista manresà Ramon Majó Lluch (1940) Captius de l'altitud. 57 anys d'escalades de la cordada formada per Joan Frontera i Ramon Majó, publicat en la col·lecció Memòries del Centre d'Estudis del Bages (CEB) i editat per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l'entitat, es va endur el Premi Jacint Verdaguer de la sisena edició del Premi Editorial del Llibre de Muntanya 2020, convocat per l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya. L'accèssit va ser per a David Vilaseca amb Els descobridors de paisatges (Tushita Edicions). Majó va presentar el juliol Captius de l'altitud en un acte que va omplir -amb totes les distàncies- la Sala Gran del Casino de Manresa, acompanyat per Emili Martínez, un dels puntals del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, que va morir el passat setembre, als 77 anys, en un accident fent escalada.