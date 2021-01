Pandèmia de coneixement

El 2020 quedarà marcat per sempre més com l'any del coronavirus. El biòleg Daniel Closa ens ensenya tot allò que cal saber sobre els virus per entendre com són i com funcionen.

No pas tot el que té a veure amb els virus és dolent, per increïble que sembli dir una cosa així després de tot el que hem viscut. Però, tal i com afirma Closa, en els darrers nou mesos, a més d'una pandèmia vírica, «també hem patit una epidèmia d'informacions contradictòries, i fins i tot errònies, sobre virus i possibles tractaments».

Aquest nou títol de la col·lecció De 100 en 100, ens vol apropar a tot allò que és indispensable saber per tenir una idea clara sobre què són els virus i com ens afecten. «Si volem entendre els virus, el primer que cal és entendre'n l'ecosistema», afirma l'autor: «Un ecosistema microscòpic, però en el qual regeixen moltes de les regles que coneixem del nostre món. Hi ha depredadors i preses, paràsits i xarxes tròfiques. La lluita per l'existència i la competició per uns recursos que poden ser nutrients, espai o energia són igual de ferotges que al món macroscòpic». En previsió de futures onades i noves pandèmies, no és sobrer informar-se a través d'aquesta obra aclaridora.