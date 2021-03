Els festivals musicals fien les edicions d'estiu al resultat positiu del concert pilot al Palau Sant Jordi

El sector de la música en directe espera amb optimisme malgrat la "prudència" els resultats del concert pilot d'aquest dissabte al Sant Jordi. Una avaluació sanitària que descarti una ràtio de contagis superior al de la població que no va assistir-hi obriria la porta a celebrar festivals d'estiu. Un primer pas al que caldria afegir-hi una tasca coordinada amb les administracions per impulsar nous protocols que els facin viables. El doctor de l'Hospital Germans Trias, Josep Maria Llibre, demana cautela però reconeix a l'ACN que un resultat favorable permetria pensar en actes "més grans", especialment si són exteriors. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, avança que l'anàlisi de contagis permetrà abordar "el futur immediat dels festivals".

El concert pilot va seguir l'estela de l'assaig clínic a l'Apolo entre el Primavera Sound i l'Hospital Germans Trias, que buscava generar evidències científiques que la cancel·lació dels concerts era "injustificat" si s'aplicaven les mesures sanitàries adequades. La prova va confirmar que el concert no era un pol "súper transmissor" de covid-19, en paraules del metge de l'Hospital Germans Trias, Josep Maria Llibre.

La iniciativa de dissabte passat, però, no es va plantejar com un assaig clínic, sinó com el primer concert real amb 5.000 persones des de l'inici de la pandèmia amb l'objectiu de testar els assistents per evitar contagis. "Va funcionar de meravella", celebra Llibre a l'ACN, que explica que els assistents han signat una autorització perquè puguin consultar la seva història clínica d'aquí dues setmanes per saber si hi ha hagut diagnosticats per covid-19. A partir d'aquí, es compararan els contagis amb els de la població general que no va assistir el concert.

Si resultats són bons, el doctor de l'Hospital Germans Trias veu amb bons ulls "seguir aquest camí" i pensar en fer actes més grans, "exteriors i amb artistes locals" fent cribratges previs o carnets de vacunació. "Cada vegada serà més senzill, la gent es podrà fer autotests o anar a una farmàcia de manera que arribi a l'esdeveniment ja amb el negatiu. Per què no", es pregunta retòricament en una entrevista a l'Agència. Per Llibre, dissabte es va "plantar cara" a una pandèmia que ha aturat el món "amb les eines que hi ha ara", però es mostra convençut que els sistemes avançaran molt.



Una iniciativa pilot que va més enllà de la cultura



La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, també ha fet un balanç "més que positiu" del concert, a l'espera dels resultats concloents del dia 10 d'abril. "Tot fa pensar que no seran dolents emparant-se en altres estudis i projeccions, però hem d'esperar-los i treballar de manera rigorosa", ha avançat en declaracions a l'ACN. Una vegada es facin públics els resultats, el sector i el Departament de Cultura abordaran com afrontar el "futur immediat dels festivals". "Tan de bo això doni prou rigor científic mèdic per extrapolar-ho, és l'esperança que tenim", ha insistit.

Ponsa també ha volgut posar en valor l'experiència "coordinada" d'uns festivals que, habitualment, competeixen per atraure públic i que l'han abandonat per "treballar junts per una mateixa causa". "Això és un factor positiu que ha unit el sector cultural", ha destacat. Alhora, també ha agraït el civisme i la voluntat del públic a l'hora de fer-se testos d'antígens abans del concert, una cosa "impensable" fins ara: "És una experiència per posar en valor si ens unim i anem junts".

La consellera de Cultura també precisa que la iniciativa pionera serà útil a molts nivells, "per a la indústria de la música, per a la cultura en general, però també per molts altres sectors". De fet, França, Dinamarca i Holanda estan impulsant iniciatives similars.



Els festivals celebren el ressò mundial del concert



Mentrestant, i encara sorpresos per l'impacte mundial del concert, festivals com el Vida, el Canet Rock i el Cruïlla o promotores com The Project continuen treballant en grans esdeveniments massius aquest estiu, malgrat la cancel·lació de certàmens com el Primavera Sound o el Sónar.

"Tot va funcionar com un rellotge. Ens queden ganes de veure què som capaços de fer", reconeix a l'ACN el directiu de The Project, Sergi Roselló, responsable de la producció del concert de Love of Lesbian. Un orgull "col·lectiu" però també una "responsabilitat molt bèstia", en paraules de Gemma Recoder, directora del Canet Rock, que reivindica la "seriositat" i "coordinació" amb la qual ha treballat el sector cultural. "Això no té aturador, ara només falten els resultats, però estem convençuts que sortiran bé. Si els responsables sanitaris no ho haguessin vist clar, no haurien permès", rebla la responsable del certamen maresmenc.



Festivals d'estius "presencials i sense distància"

Els directors de Canet Rock i el Vida garanteixen que estan "esperançats" i que no tiraran la "tovallola" en vistes al festival d'aquest estiu, per al qual ja tenen quasi totes les entrades venudes. "Seguirem les condicions que imposi el Govern i els metges per preservar la salut de tothom, però necessitem la música en directe, és la nostra passió", afirma Recoder.

Des de la promotora The Project també reconeixen que estan "preparats" per al que demanin les autoritats. Els seus festivals són diaris, amb aforaments més reduïts i localitats assignades, però també organitzen concerts massius a recintes com el Sant Jordi. Des de l'inici de la pandèmia, n'han hagut d'anul·lar i ajornar més d'una desena. "Tenim grans noms reservats per quan ens diguin que es pot fer, crec que ho hem d'aconseguir, ens ho hem treballat molt", conclou.

En una línia similar s'expressa a l'ACN el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, que considera que l'experiència de dissabte va ser un "exercici de civisme" per part dels assistents i de "rigor" per part de l'organització, malgrat que demana "prudència" a l'espera dels resultats. Amb tot, creu que si la prova és positiva, s'obre la porta a celebrar festivals d'estiu eliminant la distància social.

"Si es confirmen pronòstics, s'obre porta a establir uns protocols sanitaris, que són complexos i cars i que no es poden aplicar a tothom", ha reblat. En aquest sentit, fa una crida a treballar fins a l'estiu per mirar de fer-los "més simples i econòmics". Mentrestant, Herreruela continua treballant per fer un Cruïlla "presencial, amb 25.000 persones i sense distància" per si finalment es valida el protocol per generar bombolles sanitàries en els festivals.

El cartell, afirma a l'ACN, no caldrà modificar-lo, perquè ja té "molt protagonisme" d'artistes catalans i estatals i "poca participació internacional". "Els que vénen de fora són artistes sense gira organitzada, que només amb vol un i una producció discreta podran arribar", ha avançat. Per això, confirma que hi haurà un cartell amb artistes nacionals i "algun nom important" internacional.