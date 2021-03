«Era el moment de crear una associació d'artistes visuals professionals»

«Donar veu i vot» als professionals del sector de les arts visuals del territori central del país. És un dels objectius de la primera Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central, una entitat que s'ha constituït aquest mes de març a través d'un grup d'artistes del territori amb la intenció d'«omplir un buit» en un sector que sempre ha viscut amb precarietat però que la covid 19 ha donat «la darrera patacada», explicava ahir Roser Oduber, presidenta de la nova entitat i directora del Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACiS).

L'associació vol ser el marc que aixoplugui a totes i tots els «professionals», ja consolidats o emergents que es guanyen o intenten guanyar-se la vida com artistes visuals, una consideració que supera la pràctica entesa com a entreteniment, remarca Oduber. Es vol, subratlla, «cohesionar un col·lectiu acostumat a anar molt per lliure». A hores d'ara, l'associació la formen una quinzena d'artistes del territori. Constituïda el passat 13 de març, la junta, pràcticament femenina, la integren Roser Oduber, presidenta; Lourdes Fisa i Marina Berladet, vicepresidentes; Tamara Hernández, secretària, Irene Vendrell, tresorera i Alèxia Lleonart, Rosa Solano, Eva Cardona i Marc Sellarés, que exerciran com a vocals.

Per a Oduber, «era el moment» de crear l'associació a la Catalunya Central per afrontar les «mancances en l'àmbit cultural, educatiu, jurídic i econòmic» que arrossega de fa anys el sector. I tot i existir, a nivell català, la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya (PAAC), la seva mirada «metropolitana», apunta Oduber, «té poc a veure amb les necessitats del nostre territori». Un fet que, apuntalat per la covid, ha provocat que en els darrers temps sorgissin altres entitats o plataformes arreu del país en una descentralització que posa de relleu «les singularitats i les realitats» de cada zona. Un engranatge que buscarà crear «xarxes» aquí i fora del país.

Si la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) naixia fa sis anys per «cohesionar un sector molt heterogeni a través de diferents col·lectius i entitats», molts d'ells de caràcter amateur, l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central posa l'accent en la «professionalització». Són espais «complementaris» però amb objectius «diferents», remarca Oduber que, precisament, va ser, fins al juny, presidenta de la TAVCC, que aplega setze col·lectius.

L'entitat vol ser l'interlocutor del col·lectiu artístic davant de les administracions públiques i privades i les primeres passes seran difondre l'associació, parlant amb tots els regidors i regidores de Cultura del territori, i «obrir-la a tot el conjunt de companys i companyes» que compleixin els requisits dels estatuts, i que «esperem que al llarg d'aquest 2021 s'hagin triplicat». Tenen clar que les arts visuals a la Catalunya Central són minoritàries –tal com es desprèn d'un estudi realitzat pels Serveis Territorials (vegeu Regió7 del 6 de febrer)– però, precisament, el que volen és «normalitzar un llenguatge artístic» que busca el seu propi espai de reconeixement.