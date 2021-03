Els Oscars planegen dues seus a Londres i París per mantenir la gala presencial

Els Oscars estan preparant seus alternatives a Londres i París perquè acudeixin allà els que no puguin assistir a la gala de Los Angeles (EUA) del 25 d'abril. La 93a edició dels Oscars, que es va posposar dos mesos pel coronavirus, té com a principal objectiu celebrar-se de manera segura i respectant les restriccions de la pandèmia, però l'Acadèmia de Hollywood també s'ha marcat com a meta evitar l'empatx de videotrucades que van perjudicar notablement les gales gairebé totalment virtuals com els Globus d'Or.

Fa unes setmanes, l'Acadèmia va enviar una carta a tots els nominats, en què anticipava que les videotrucades no serien una opció per participar en aquesta cerimònia, que vol ser presencial malgrat la pandèmia. «Aquells que no hi puguin assistir per problemes d'horari o a causa de la inquietud per viatjar, volem que sàpiguen que no hi haurà opció de connectar-s'hi per videotrucada. Farem tot el possible per brindar una vetllada segura i en persona per a vostès i per als milions de seguidors d'arreu del món», van afirmar els productors Steven Soderbergh, Stacey Sher i Jesse Collins.

Els responsables de la cerimònia han reservat per a això Union Station, l'estació central de trens de Los Angeles, on han dissenyat un espai a l'aire lliure per a l'entrega dels premis. També s'espera que part dels Oscars tingui lloc al Dolby Theatre, la llar tradicional de la gran festa del cine.

El confinament imposat en països com França i Itàlia i les recents extensions de les restriccions de viatge internacional han alterat els plans dels Oscars, i dilluns ja es va donar a conèixer que estaven buscant alternatives. En una videotrucada celebrada avui, els productors de la gala van revelar que estan preparant seus secundàries dels Oscars en alguns llocs d'Europa per als que no puguin desplaçar-se fins als EUA. «Londres està cent per cent confirmat», ha dit avui Stacey Sher, segons la revista 'Variety'. Per la seva banda, el portal 'Deadline' va assegurar aquest dimarts que París serà una altra alternativa per als que no vagin a Los Angeles.

La intenció dels Oscars és que tots els nominats a millor cançó actuïn en directe a la ciutat californiana, cosa que, per exemple, planteja una delicada situació per a Laura Pausini, que és a Itàlia i que opta a l'estatueta per 'Io sì' de la cinta 'La vita davanti a sé'.

'Mank', amb deu candidatures, és la pel·lícula més nominada dels Oscars de la pandèmia, en els quals 'Nomadland', amb sis opcions d'estatueta, figura com a principal favorita després d'arrasar en aquesta estranya temporada de premis de Hollywood.