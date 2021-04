Vinterberg experimenta amb unes quantes copes

Nominada a dos Oscars -millor pel·lícula de parla no anglesa i millor direcció- Otra ronda, del danès Thomas Vinterberg, és la pel·lícula europea de l'any: va arrasar en els premis de l'Acadèmia Europea del Cinema amb les estatuetes de millor pel·lícula, direcció, actor (Mads Mikkelsen) i guió.

Experimentar amb l'alcohol i els diferents graus d'una borratxera és el que fa el director de Celebración i La Caza -i cofundador del moviment Dogma 95, amb Lars von Trier- en un film que remarca que «l'incontrolable de la vida». La pel·lícula manté l'equilibri entre el drama i la comèdia per a mostrar a quatre amics, professors amb monòtones vides laborals i personals, que decideixen portar a la pràctica una teoria segons la qual els humans tenim un dèficit d'alcohol a la sang de l'0,05% i que quan es cobreix aquesta mancança, les persones se senten més relaxats, serenes, obertes, creatives i valentes. Martin (Mikkelsen) i els seus tres amics (Thomas Bo Larsen, Magnus Millang i Lars Ranthe) afronten el repte amb disciplina i ho fan a més guiats per les experiències de bevedors il·lustres que van prendre grans decisions, com Winston Churchill.

Però l'alcohol és «només una eina» en aquesta pel·lícula que Vinterberg dedica a la seva filla, que va morir quatre dies abans de l'inici del rodatge, als 19 anys. És una celebració a la vida, la copa per on es filtra un retrat de l'amistat i que indaga en les relacions de parella quan els seus membres no tenen la sensació d'estar realment junts i ja no hi ha curiositat. El rodatge, diu, es va fer en un «plató sec».