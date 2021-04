Iseo & Dodosound s'afegeixen al Vibra Festival i actuaran el 2 de juliol a Manresa

El duet navarrès Iseo & Dodosound (Leire Villanueva i Alberto Iriarte) són la nova incorporació al cartell de la segona edició del Vibra Festival de Manresa, que ja ha aconseguit reunir artistes i bandes com Zoo, Oques Grasses, Maluks, Ciudad Jara, Stay Homas, Smoking Souls, Els Amics de les Arts, Ana Tijoux, Ladilla Rusa, Lágrimas de Sangre i Senyor Oca. Formats el 2014, el duet, que mescla reggae, dub, trip hop i electrònica, actuarà el 2 de juliol a l'exterior del Palau Firal, en un dels escassos concerts que la banda realitzarà del seu «Inédito Tour», en el qual presentaran algunes de les cançons que formaran part del seu tercer disc, després de Cat Platoon (2015) i Roots in the air (2017). Ho faran acompanyats de The Mousehunters, la banda al complet. Les entrades ja es troben adquirir a la web del festival www.vibrafestival.cat.