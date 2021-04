El Vibra Festival incorpora sis grups emergents per obrir els concerts

Els manresans La Prima Vera i Los Valientes, els cerverins Lasta Sanco, els viguetans EKKO, el bisbalenc Xicu i El Kiwi & La Flor Inza són les sis formacions que actuaran en la segona edició del Vibra Festival, obrint els diferents concerts ja confirmats i gràcies al Programa de Suport a la Creació 2021 de Cases de la Música. Una tria, que respon a la «qualitat musical i la projecció» d'uns artistes i grups que podran compartir escenari amb bandes ja consagrades.

Així, La Prima Vera obrirà el concert de Ciudad Jara el proper 23 de juny; Lasta Sanco actuarà abans de Stay Homas, el 26 de juny; EKKO ho farà amb Smoking Souls, el 3 de juliol; Xicu juntament amb Els Amics de les Arts, el 9 de juliol; El Kiwi & La Flor Inza amb Ana Tijoux, el proper 10 de juliol; i Los Valientes amb Ladilla Rusa, el divendres 16 de juliol.

Nascut en pandèmia el passat estiu i promogut per la Casa de la Música i l'Ajuntament de Manresa, el nou Vibra Festival, amb deu concerts, es farà del 18 de juny al 17 de juliol repetint com a escenari el pati del Palau Firal de Manresa. Ahir, Anna Crespo, regidora de cultura i joventut de l'Ajuntament de Manresa i Dani Castellano, director de Casa de la música de Manresa van anunciar les formacions becades i van desvelar els noms que faltaven d'una segona edició que, finalment, tindrà un cartell format per ZOO, Oques Grasses, Maluks, Ciudad Jara, Iseo & Dodosound, Stay Homas, Smoking Souls, Els Amics de les Arts, Ana Tijoux, Ladilla Rusa, Lágrimas de Sangre i Senyor Oca.

El Vibra Festival va ser pioner l'any passar a l'hora de recuperar la música en directe després del confinament. Els concerts, amb nims com El Pets, Miki Núñez o Sopa de Cabra, va baplegar més de 3.000 persones en set recitals. Les entrades per a la nova edició ja estan disponibles a vibrafestival.cat