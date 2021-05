Magalí Sare (Cerdanyola del Vallès, 1991) és una artista inquieta. Parlem durant la pausa que fa després d'haver-se passat el matí tancada a l'estudi. Nous temes? «Música pròpia, sí», explica. Avui, Sare, que es va donar a conèixer amb el Quartet Mèlt, porta a l'escenari d'Els Carlins de Manresa el primer disc que signa amb Sebastià Gris (Manacor, 1994). Un treball titulat A boy & a girl (Microscopi 2020) i cuinat -«entre crisis, exaltacions i transformacions»- amb el productor David Soler i amb la coproducció de l'avinyonenc Santi Careta. La unió de dos mons, la música clàssica de cambra (Sare) i el folklore mallorquí (Gris), relligats per l'electrònica i per «la filosofia del jazz», explica. Filosofia del jazz? «Jugar, construir, desconstruir melodies, repertoris i adaptar-lo a nosaltres d'una manera orgànica», apunta. Sare i Gris es van conèixer estudiant jazz al Conservatori del Liceu.

Dues cançons tradicionals mallorquines, el tema que dona nom al disc, d'Eric Whitacre, i quatre lieds. Un poti-poti? «Podria ser-ho. Totes les peces tenen un origen molt diferent però tenen en comú el format cançó, tant si és considerada culta, per provenir de la música de cambra, com si és un tema tradicional. I això m'agrada!, és constatable. Les uneix la part sònica, hi ha una cohesió en l'experimentació» de la qual en té molta culpa, diu, en David Soler. El disc va sortir just abans de la pandèmia i el van poder presentar un dia abans del tancament a L'Auditori amb entrades exhaurides. I quan s'han obert «escletxes», més escenaris. Com avui.

Per a Sare, que va debutar en solitari amb Cançons d'amor i dimonis (Autoeditat, 2018), ser original té a veure amb «experimentar tots els teus límits. Jo és el que busco sempre, faci la música que faci. Penso que l'originalitat està sobrevalorada i potser és perquè tinc un concepte més romàntic però crec que qualsevol cosa que facis, si la fas amb amor, donant-ho tot, troba tot el sentit. I jo, en aquest sentit, estic molt tranquil·la, perquè sempre ho dono tot».

Cada artista, remarca, és «fruit del seu temps» i ells se senten inspirats en artistes com Santi Careta o Joana Gomila: «agafen la tradició i la capgiren». I més enllà en el temps, en Maria del Mar Bonet o Guillem d'Efak. «L'experimentació a Catalunya és espectacular», afirma. Veu del disc Estómac, de Clara Peya, Sare no descarta que el duet amb Gris tingui continuïtat però, a curt termini, vol experimentar amb ella mateixa: «no vull oblidar que tinc un diari personal».

A boy & a girl, considerat un dels millors discos de World Music per la World Music Charts Europe, estrenarà el nou equip de so d'Els Carlins (vegeu desglossat) i obrirà la programació de Tarima en una aposta, explica Maria Ribot, de Cultura del Bé Comú, «de dotar la ciutat d'un espai de propostes de circuit mitjà».