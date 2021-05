El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que tindrà lloc del 23 al 28 de novembre, inclourà per primer cop els videojocs com a nova categoria a la Secció Oficial. D'aquesta manera seran sis les categories que contempla el festival. El certamen es proposa recuperar la presencialitat, sempre que la situació sanitària ho permeti, tot i que també mantindrà activitats en línia que van tenir bona acollida en l'anterior edició com ara les ZoomClass o alguns continguts de la Secció Oficial. El festival ha anunciat aquest dimecres que obre les inscripcions –s'allargaran fins el 30 de juliol- perquè productores, televisions i professionals independents puguin presentar les seves produccions.

Amb l'estrena dels videojocs, seran sis les categories que contempla el festival: entreteniment, informatius, programes culturals i divulgatius, esports, ficció, i videojocs. D'entre tots els projectes presentats se seleccionaran els continguts que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector. D'altra banda, el Zoom Festival estrena també un nou guardó, el Premi Millor Streamer, que es decidirà per votació popular a través de les xarxes socials. De cara a la 19a edició, el Zoom es proposa recuperar la presencialitat, sempre que la situació sanitària ho permeti. Tot i així, des de l'organització es valora mantenir algunes activitats en línia que van tenir bona acollida en l'anterior edició com, per exemple, la possibilitat de seguir les ZoomClass en streaming (a més de presencialment), o poder visualitzar alguns continguts de la Secció Oficial a través de la web del Zoom Festival. Es preveu que la Gala de Cloenda i Lliurament de Premis del Zoom Festival se celebri el dia 27 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada.